阿里巴巴和沈国军198亿港元私有化银泰商业

（联合早报网讯）1月10日早间，银泰商业宣布将启动私有化进程，私有化交易最高金额约为198亿港元。私有化联合要约方包括阿里巴巴集团全资子公司阿里巴巴投资和银泰商业创始人沈国军的全资公司。

据财新网报道，公告称，联合要约方将就每股股份支付10港元，较2016年12月28日停牌前最后交易日的收市价每股7.03港元溢价约42.25%，较其最后60个交易日的平均收市价溢价约53.59%。

公告称，联合邀约方正以内部现金资源或外部债务融资支付交易所需款项。私有化交易还须等待相关惯例完成，包括获得银泰独立股东以及开曼群岛大法院的批准。

目前阿里巴巴投资占银泰商业已发行股本约27.82％，沈国军方面持有9.17%的股份，沈氏集团一致行动人持有8.51%的股份，上述股票将不会构成私有化计划股份且不会于法院会议上投票。其他一致行动人，包括蔡崇信、The Libra Capital Greater China Fund Limited及中金香港证券集团持有的0.33％的股份将在计划生效后注销并于法院会议上放弃投票。

公告还称，目前银泰CEO陈晓东和集团其他雇员还持有4479万份根据股权计划授予的未行使购股权，联席要约方将发出“透明价”提出适当要约。陈晓东还将在私有化计划实施后保留其在银泰的持股比例和职位，目前陈晓东持股1.56%和1155万购股权。公告称陈晓东为“集团管理层关键人物，其留用至关重要”。

公告称，由于股份交易流动性较低，当前的港股平台不足以作为公司业务及增长的资金来源。私有化后，公司可享有自由、机遇，以灵活的方法激励员工。

1月10日开盘，银泰商业每股报9.7港元，上涨37.98%。