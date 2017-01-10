清华大学荷塘2名学生落水 1人溺亡

（联合早报网讯）今日凌晨，2名学生在清华大学校园内水木清华荷塘落水，其中1人溺亡。

据新京报报道，今日上午，一则朋友圈截图在网络流传。截图中文字显示，今天凌晨，有2名大学生在清华园内工字厅北面的水木清华荷塘落水，“经我校同学等救助，其中一名大学生得救，另一名现场确认已经死亡”。

截图中信息显示，获救学生系清华大学本科生，溺亡者为复旦大学学生，两人为好友。“两人在校园散步到事发区域，试图从荷塘北岸朱自清雕像处跨过冰面到南岸的水木清华牌匾处，走至荷塘接近中心区域不慎落水。”

今日下午，新京报记者从北京公安局110指挥中心一名工作人员处获悉，今日凌晨，曾接到清华大学有人落水的报警电话，并由属地中关村派出所接警。随后，中关村派出所一位民警证实了上述说法。

新京报记者在水木清华荷塘现场看到，池塘系东西走向，西侧的冰较厚，东侧则很薄，一戳就破。其中，朱自清雕像位于西侧北岸，水木清华牌匾位于东侧南岸。在池塘周边，立有“湖面危险，请勿踏冰”的警示牌。

据知情人介绍，事发10日0点左右，2名男生事发前喝了点酒。急救人员赶到后，一名男生已经死亡。

今日下午，复旦大学新闻中心回复记者称，在清华大学校园内溺亡的男性的确是复旦在校学生。随后记者从海淀警方获悉，目前该案已排除刑事嫌疑。