广东省江门市委原副书记邹家军严重违纪被双开

（联合早报网讯）中共广东省纪委今天（10日）通报称，中共江门市委原副书记、政法委原书记邹家军严重违纪被开除党籍和公职。

中新社报道，日前，经中共广东省委同意，中共广东省纪委对中共江门市委原副书记、政法委原书记邹家军严重违纪问题进行了立案审查。

经查，邹家军违反组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用中为他人谋取利益，收受财物；违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼金、礼品，利用职权或职务上的影响为其亲属经营活动谋取利益；利用职务上的便利在企业经营、项目审批、司法诉讼活动等方面为他人谋取利益，收受财物，涉嫌受贿犯罪。

通报称，邹家军身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且在中共十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中共广东省纪委常委会议审议并报中共广东省委批准，决定给予邹家军开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

邹家军生于1963年9月，1981年8月参加工作，1984年8月加入中国共产党，广东省社科院在职研究生学历。2016年5月，邹家军涉嫌严重违纪接受组织调查；同年11月底，广东省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对邹家军决定逮捕。