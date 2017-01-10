日本：中国六架轰炸机飞过对马海峡上空

（联合早报网讯）日本防卫省9日晚间证实，因中国军机飞过对马海峡上空，引发日本空中自卫队大规模行动。《环球时报》今天（10日）报道称，有中国专家表示，六架轰炸机同时赴远海巡航是比较少见的，穿越对马海峡更是第一次，这说明中国空中力量的大编队远程、远海训练的水平有大幅提升。

据中通社报道，9日中午有消息称，当日13时后，日本有大量军机自那霸，浜松，小松、筑城、新田原、百里基地升空。9日晚间，日本防卫省幕僚监部发布信息证实，此次空自大规模行动是因中国军机飞过对马海峡上空。

防卫省消息称，在东海与日本海上空活动的中国军机包括一架运-8早期警戒机、一架运-9情报收集机和六架轰-6轰炸机。

分析人士称，日方公布的轰-6属较新的海军型轰-6，运-8警戒机、运-9电子侦察机亦属于海军装备。因此此次行动很可能主要以海军为主组织，考虑到近期中国海军舰艇编队穿过津轻海峡进入日本海，此次行动很可能是舰机协同进行的。

上述专家表示，今后无论中国是打造战略空军还是战略海军，穿出第一岛链都将成为常态化训练内容，中国已经具备拥有中远程航程的战略轰炸机和多种勤务保障飞机，还要不断提升飞行员的能力以及指挥控制的能力，所以中国军方进行这样的演练是非常正常的。

人民日报海外版公号侠客岛10日文章称，近年来，中国海空力量“出远门”已是常事。就在刚刚过去的2016年，中国空军的轰炸机、战斗机编队多次经宫古水道或巴士海峡突破岛链，进入西北太平洋。中国海空军的不同飞行路线，合在一起，恰恰是让日本最薄弱的两个战略方向暴露无遗。