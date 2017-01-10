香港无线网络电视交还收费电视牌照

（联合早报网讯）香港无线网络电视今天（10日）知会特区政府及通讯事务管理局，决定交还收费电视节目服务牌照，现有用户将转至myTV SUPER。无线表示，终止收费电视业务原因，是近年网上盗版猖獗、OTT（Over The Top，指通过互联网向用户提供各种应用服务） 激增及香港经济下滑有关。

《星岛日报》报道，无线网络电视发言人表示，自2004年2月18日推出收费电视服务以来，营运一直出现亏蚀，过去多年累积的亏损超过22亿港元。由于过去数年营商环境恶化，令收费电视业务于商业上并不可行。

发言人批评：“政府并没有做过什么去解决问题，特别是网上侵权及一些与时代脱节的规管条例，和为电视行业营造一个可持续发展的环境。”

发言人又指出，无线网络电视提供的内容均被盗取，并于大量非法网站、应用程式及机顶盒提供，导致订户流失率大增。

另外，激增的OTT服务同样是争取观众及广告商，但OTT服务供应商毋须受严苛的广播条例规管。而疲弱的经济前景及零售业持续下滑的销售额影响广告收入大幅减少。

有关牌照于2000年12月5日首次批予银河卫星广播有限公司，经营收费电视服务。服务于2013年3月改名为无线网络电视。牌照于2013年2月23日起计获续期 12 年。

商务及经济发展局表示，政府今日巳收到无线网络电视有限公司的通知，申请退还本地收费电视节目服务牌照，政府会按既定程序处理有关申请。

商经局指，申请退还牌照是无线网络电视的商业决定。就网上侵权方面，政府透过完善法制、严厉执法和教育公众，保护知识产权。

面对日新月异的网上侵权，政府分别在2011和2014年提出修订《版权条例》，更新版权制度，但立法建议两次最终都未能通过。版权制度未更新前，海关会继续按现有法例，严厉执法，打击刑事侵权。