蔡英文会奥蒂嘉 闭门会议变电视直播

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天与尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）举行双边会谈，蔡英文后来在面簿上发文称，两人针对国内和国际局势进行深入的意见交换，她邀请奥蒂嘉访台，奥蒂嘉也答应愿意认真思考，“奥蒂嘉总统还告诉我，基于公平正义，他一直都非常支持台湾加入国际组织”。

不过，这场会面是透过尼国电视直播，随行采访的台湾记者事前都不知情，在新闻中心看到电视直播蔡奥会谈全都傻眼。台湾外交部长李大维坦承，现场转播一事，“连我们的大使馆也事前完全没掌握”。

蔡英文目前正走访中美洲友邦洪都拉斯、尼加拉瓜、危地马拉和萨尔瓦多，台湾学者和外交人士事前都提醒蔡英文政府，尼加拉瓜是两岸关系陷入僵局之际最可能发生外交变故的国家，尤其奥蒂嘉行事作风不易捉摸，须特别留意。

总统府虽强调出访的上述四国邦谊稳固，但在蔡英文出访前，尼加拉瓜未正式公布蔡英文到访消息，即便蔡英文飞抵尼国，台湾外交部依然处于被动状态。

根据台湾媒体报道，蔡英文今天抵达尼国，媒体才刚入住酒店，准备就绪来到新闻中心时，赫然在电视上看到蔡英文和奥蒂嘉、奥蒂嘉夫人暨副总统穆丽优（Rosario Murillo）相谈甚欢的画面，纷纷拿起手机和镜头对着电视猛拍。

当蔡英文结束与奥蒂嘉的会面后，紧接着出席尼国企业家萨莫拉（Roberto Zamora）欢迎晚宴。媒体有些不满地喊话：“总统，会面为什么不让我们知道？”“怕奥蒂嘉向你要钱吗？”“这样两国对等吗? ”但蔡英文只是看着媒体，便匆匆离去，未发一语。

随行的外长李大维对媒体表示，蔡英文在当地时间傍晚4时50分下机，6时接到尼国相关人士电话，安排蔡奥在6时30分会面。

对于蔡英文与奥蒂嘉会面过程透过电视转播，李大维说，“连我们的大使馆事前也完全没掌握”，包括他自己也不知情，“我也是回过头看电视台有第六台，问大使是不是live转播，他说是，他也吓一跳”。

李大维强调，蔡奥谈话气氛非常愉快，跟台湾先前的揣测（指外交可能生变）是完全相反的。

总统府发言人黄重谚被媒体询及此事时也说，双边元首会谈原先就是闭门，外交惯例也会等闭门会谈结束后，才会对外说明，另外再提供包括官方摄影等等，“奥蒂嘉总统可能比较热情，所以今天用了他的新闻单位做了直播，大概是这样子”。

此事传回台湾后，在野的国民党立法院党团书记长江启臣受访时表示，蔡英文出访友邦尼加拉瓜，对方居然事先未告知行程，台湾媒体也无法前往采访，显然不尊重台湾。

长期关注外交的国民党前立委林郁方指出，前总统马英九2009年访问尼国时，奥蒂嘉派长子拉婓尔．奥蒂嘉率领工商部长等首长接机，但这次来接蔡英文的只是奥蒂嘉国际事务顾问孟卡达（Denis Moncada) ，虽然黄重谚表示，按照尼国制度，总统的国际事务顾问是部长级，但接机规格显然是降低了，更可能是对台湾有所求的刻意安排。

但绿营人士对此不以为意，民进党立委王定宇等人指奥蒂嘉乃打游击出身，行事作风向来随心所欲，且 “（台湾两位前总统）陈水扁和马英九都被奥蒂嘉放了几次鸽子（指失约）”，不足为奇。

此外，蔡英文前一站访问洪都拉斯，随行记者结账时发现，他们下榻的酒店账单上写的国名是“中国台湾省”，认为国格被矮化。该饭店致歉，解释这是账单系统错误及人为疏失，对于造成访团的不便，深表歉意。