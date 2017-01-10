于泽远：“八年抗战”为何改成“十四年抗战”？

（联合早报网讯）对于学过中国历史的人来说，“八年抗战”是一个耳熟能详的概念。不过，这个概念将退出中国大陆历史教科书，变成“十四年抗战”。

据《新京报》报道，中国教育部近日下发文件，要求在中小学地方课程教材中全面落实“十四年抗战”概念。文件要求各级教育主管部门全面排查，凡有“八年抗战”字样，改为“十四年抗战”，并视情况修改与此相关内容，确保树立并突出十四年抗战概念。

很多人对此有些不解：“八年抗战”说了这么多年，早已是史学界和全球绝大多数华人认可的史实，为什么要改成“十四年抗战”？

“八年抗战”指的是1937年7月7日的卢沟桥事变（七七事变），到1945年8月15日日本天皇宣布无条件投降的八年多时间。

1937年日军挑起七七事变后，中国被迫应战。最高领导人蒋介石于7月17日在江西庐山发表谈话，强调“如果战端一开，那就是地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责，皆应抱定牺牲一切之决心”。蒋介石谈话表达了中国抗日的决心，得到包括中共在内的各派政治势力支持和响应，标志着中国进入全面抗战的历史阶段。

1945年8月15日，日本天皇宣布无条件投降，包括中国抗日战争在内的第二次世界大战正式结束。这时距离七七事变已经八年又一个多月，因此，人们一般都把抗日战争说成“八年抗战”。

近些年来，日本政府高官经常参拜供奉二战甲级战犯的靖国神社，而抗日题材的文艺作品也在中国长盛不衰，中日两国经常因历史问题发生口角。加上钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）领土纠纷，不仅中日政治关系难以改善，两国国民之间的对立情绪也无法缓解。

在这一背景下，中国大陆史学界以及官方更加重视对抗日战争历史的研究，“八年抗战”的说法也受到一些学者的质疑。因为，日本大规模侵占中国领土并非始于1937年，而是1931年的九一八事变。

1931年9月18日，日本关东军炸毁沈阳柳条湖附近、日本修筑的南满铁路路轨，称是中国军队所为，并以此为借口，炮轰驻扎在沈阳的中国军队。九一八事变后几个月，日本就占领了中国东北全境。此后，一些留在东北的中国军队、尤其是中共领导的东北抗日联军一直坚持对日开展游击战，直到1945年8月苏联军队击溃关东军。

大陆史学界认为，九一八事变后，蒋介石领导的国民政府坚持“攘外必先安内”，积极围剿中共，对日却实施“不抵抗”策略，导致东北不战而降，而中共领导的东北抗日联军在极其艰苦的条件下坚持抗战，比蒋介石七七事变后才决心抗战要早了好几年，说明中共才是抗日战争的“中流砥柱”。

在一些学者看来，“八年抗战”还是“十四年抗战”，不仅关系到中国抗战历史的划分，也关系到国共两党在抗日战争中的地位和作用。

事实上，大陆官方已经开始引入“十四年抗战”的新概念。2014年9月3日，北京在纪念抗战胜利69周年的活动中，安排了14个方阵、14声礼炮、140面彩旗、1万4000只气球，彰显中国进行过“十四年抗战”。

但是，“十四年抗战”和“八年抗战”其实并没有相互矛盾，也无本质差异，只不过一个是从局部抗战算起，一个从全面抗战算起。从这个角度说，用“十四年抗战”取代约定俗成的“八年抗战”，似乎没有多大必要。