特朗普见马云 要在美国创造百万就业岗位

（联合早报网讯）誓言要在上任后对中国商品征收高额关税的美国候任总统特朗普，当地时间前天（9日）会见中国电商巨头阿里巴巴董事局主席马云，商讨如何在美国创造100万个新就业岗位。

特朗普正式上任前，一边厢在外交上触碰中美关系在台湾问题上的底线，一边厢与包括中国在内的全球知名企业家交好。对此，瑞银中国首席经济分析师汪涛向《联合早报》指出，特朗普的做法并无逻辑上的矛盾，中美企业交流暖场也为中国所乐见。

华中科技大学陈波教授则认为，特朗普不惜打破规则推动制造业回流美国、促进就业，短期可能会让美国蓝领阶层看到一线希望，但长期来看，美国产业要在高端服务业和低端制造业两头大小通吃难以为继。

此外，特朗普简单粗暴的手法可能引发其他国家采取联盟和报复的行为。陈波说：“到时包括特朗普在内的‘唯利是图’美国大商人，就要去评估对华威胁是否见好就收。所以，对华威胁能撑多久有待观察。”

据彭博社今天报道，特朗普在纽约特朗普大厦和马云会面40分钟，并在会后表示双方要做一些“很棒的事情”。他还赞赏马云是优秀的企业家。

上海第一财经网引述马云随后说，这次会面主要探讨如何帮助美国中西部农民和小型制衣商到中国等亚洲市场开拓业务，并称赞特朗普“是个有智慧的人，思想开明、虚心谦虚”，表示“中美关系需要进一步加强，需要更加友善和亲密”。

目前约有7000个美国品牌在天猫国际开网店，去年取得150亿美元（215.85亿新元）的对华销售额。路透社援引海外零售商指，经营网店不易，要创造百万个就业岗位更需“花很大的力气”。

去年，阿里接受美国证券交易委员会的会计调查。上个月，美国贸易代表办公室以阿里旗下淘宝网卖假货为由，再次把淘宝网列入“恶名市场名单”。

马云并非特朗普和其团队会面的首个中国商界巨擘。《纽约时报》上周报道，中国安邦保险集团董事长吴小晖去年11月曾在纽约和特朗普女婿库什纳谈生意，讨论曼哈顿第五大道666号的物业项目。

特朗普过渡团队官员本周一称，库什纳将成为白宫高级顾问，处理贸易协议和中东事务。库什纳之后接受了这个职位。