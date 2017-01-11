率先报道二战爆发 英女记者在香港逝世

（联合早报网讯）率先报道纳粹德国入侵波兰的著名英国战地记者霍林沃思在香港去世，享年105岁。

BBC中文网报道，霍林沃思（Clare Hollingworth）1911年出生于英国莱斯特（Leicester），是第一个报道第二次世界大战爆发的记者。她还去越南，阿尔及利亚和中东做过报道。

霍林沃思报道"世纪性独家报道"的时候还是英国《每日电讯报》的一个新记者。

她在1939年从波兰去德国旅行的途中发现了德国军队在波兰边界集结。当时《每日电讯报》报道的标题是："1000辆坦克在波兰边界集结。据报10个师准备发动突袭"，不过报道没有署她的名字，这是当时报纸的普遍做法。3天后德国开始入侵的时候，她又做了独家报道。

后来她又做过一个独家报道是关于英国间谍金·菲尔比，但这个1963年的报道被《卫报》搁置了。霍林沃思坚信菲尔比属于包括伯吉斯和麦克莱恩在内的间谍网，她在报道中说菲尔比已经叛逃到俄罗斯，这令她的报道被搁置了3个月。

她本人在1946年险些死于非命，当时在耶路撒冷的大卫王旅馆发生了炸弹爆炸。近100人被炸死，当时她距离爆炸地点仅300码。

霍林沃思一生结过两次婚，在她一生最后40年一直生活在香港，之前1970年代她在北京工作。

另据香港明报网报道，霍林沃思自1981年起旅居香港，晚年住在香港中区上亚厘毕道的屋子。此后成为香港外国记者会（FCC）的常客，与同行、各国外交官和情报人员叙旧或摸底。她90岁后失去视力，需由女佣照顾起居，据称她最爱听BBC的新闻节目。

香港外国记者会（FCC）昨晚发表声明，对霍林沃思死讯表示悲伤，称她的记者生涯卓越，也是该会“备受爱戴”的会员。FCC主席约瑟夫（Tara Joseph）说：“我们很伤心听到克莱尔的离世。她对我们所有人是巨大的鼓舞和本会的宝贵成员……”FCC连年为她办生日，去年送上祝贺的，还包括77年前霍林沃思从纳粹德国手里救过、当时年仅4岁的匈牙利人德罗塔尔（Margo Drotar）。