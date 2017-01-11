林郑获批辞职即宣布参选 拟下月举行造势大会

（联合早报网讯）香港政务司司长林郑月娥料明日辞职，财政司司长曾俊华的请辞至明日届满一个月，虽然坊间估计曾俊华的辞职会于明日获批，但《星岛日报》专栏大棋盘指出，有可靠消息表示，中央仍在研究是否同步批准两名司长的辞职，但曾俊华应不会早于林郑月娥获批辞职。至于林郑方面，明日笃定辞职，待中央正式批准后，便会宣布参选特首；初步定于2月3日举行造势大会。

香港星岛日报网报道，林郑虽未辞职，但其竞选团队已非常活跃，周围“招兵买马”。除了夏佳理、陈智思及李律仁等担任其竞选办主席及正副主任外，据闻经民联监事会主席林建岳的助理陆瀚民也会过档林郑的竞选办工作。报道指，岳少助理过档协助林郑，难免令人觉得经民联已归边，但据闻经民联高层仍按兵不动，暂不会表态支持任何一名候选人。

另一香港商界政党、最少有20名选委的自由党亦然。本身是饮食界议员的自由党主席张宇人表示，自由党及饮食界选委未必会很积极参与特首选举提名，称要待所有潜在参选人表态参选并发表政纲后再作决定，但他强调只要候选人约见，都来者不拒，并已安排叶太分别会见自由党及饮食界选委。

香港民建联作为建制龙头，又坐拥逾百选委票，提名取态相当具指标性，上届特首选举，部分民建联选委提名唐英年，部分则提名梁振英，但领导层则未表态。有民建联领导层表示，本届领导层按上届做法，不提名任何人的机会较大，民建联会务顾问叶国谦也称不排除有关做法。

至于会否分散提名，叶国谦称，这是其中一个做法，但直言，从客观上分析，林郑月娥在特首选举胜算较大，无论是形象或熟悉政府运作上皆有优势，反而曾俊华迟迟未获中央批准辞职，讯号明显，但他强调，民建联对如何提名仍未有任何决定。问到林郑有否邀他助选或加入竞选团队，他则称，林郑仍未宣布参选，有关问题“好难回答”。

拥有逾60席选委的工联会，支持林郑月娥的取态就明确得多。工联会本已邀请林郑出席本月16日的长者团年饭，有领导层指，即使届时林郑已辞职，甚至中央已批准其请辞，她仍可以个人身份出席，工联会不介意让人觉得他们支持林郑参选特首。但论到公开表态提名，则仍要待理事会通过决议，他们会在2月14日提名期开展前完成有关程序，届时工联会会呼吁辖下的选委捆绑支持一名候选人。