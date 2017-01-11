国台办:加强两岸经济合作 决不许"台独"大陆赚钱

（联合早报网讯）大陆国台办发言人马晓光11日在新闻发布会上表示，绝大多数台商是反对“台独”、支持两岸关系和平发展的。大陆方面加强两岸经济合作、鼓励和支持台商投资的态度没有变，同时，决不允许少数人在大陆赚钱却支持“台独”分裂活动，破坏两岸关系。

中国网报道，对于“大陆是否根据台商政治立场区别对待”的问题，马晓光回应说，长期以来，广大台湾工商界人士和台资企业为推动两岸经济合作和两岸关系发展做出积极贡献。据了解，目前台资企业在大陆生产经营总体上是平稳的，台商在大陆投资持续增长。大陆一直鼓励和支持台资企业在大陆生产经营，切实维护其合法权益。近年来，大陆各地各部门纷纷采取积极措施，协助台资企业转型升级，帮助台商解决在大陆生产和生活中遇到的实际问题，得到台商肯定。

马晓光也表示，绝大多数台商是反对“台独”、支持两岸关系和平发展的。大陆方面加强两岸经济合作、鼓励和支持台商投资的态度没有改变，同时，决不允许少数人在大陆赚钱却支持“台独”分裂活动，破坏两岸关系。下一步将本着“两岸一家亲”的理念，研究出台相关政策措施，积极促进在投资和经济合作领域加快给予台湾企业与大陆企业同等待遇，使更多台湾同胞分享大陆发展机遇和成果。