张小月谈两岸互动新模式：求同存异皆可谈

（联合早报网讯）台湾的大陆委员会主任委员张小月今天上午主持年终记者会时表示，因应美国总统特朗普上任以及中国大陆下半年的中共第十九次全国党代表大会等新情势发展，未来一年将审酌国内外情势，研议落实两岸互动新模式。

两岸关系在民进党籍总统蔡英文上台后陷入僵局，两岸官方沟通管道完全中断，中国大陆国台办主任张志军日前谈及新的一年“台海局势复杂严峻”，张小月在记者会中回应说，两岸关系涉及国际和两岸内部情势，有很多变数，国安团队已针对可能的发展作情境的模拟，以为因应。

她在会中多次呼吁中国大陆恢复两岸沟通管道，为两岸的和平稳定共同努力，也重申台湾对于两岸政策的承诺与善意不会改变，但也不会在压力下屈服，不会走向对抗的老路。

在被媒体询及陆委会研议的两岸互动新模式为何时，张小月说，最重要的是要沟通对话的管道，“不涉（一个中国）前提，求同存异”，任何模式都不排除。

媒体询问上述所谓“求同存异”，何者为同？何者为异？张小月在答覆時略有閃躲、避重就轻，在多家媒体不断追问下，有些支支吾吾地说，“大陆对一中的解释，我们对九二会谈的看法，…，双方有不同的看法”，过了一会儿再說，“同就是两岸都追求两岸的和平稳定”，稍后又补充蔡英文在520 就职演说时提到的尊重两岸九二会谈的历史事实与共同认知、谅解云云。

对于大陆航母辽宁号在今天上午沿台湾海峡中线以西向北航行，张小月认为，国安团队掌握所有讯息，正在中美洲访问的蔡英文也充分了解，“政府完全有能力捍卫国家安全，民众不必恐慌，任何威胁对两岸关系没有正面帮助，两岸应相向而行，为台海和平安定做出贡献”。（联合早报记者庄慧良台北即时报道）