8年来首降 2016年大陆居民赴台旅游同比减14%

（联合早报网讯）大陆国务院台办发言人马晓光11日在例行新闻发布会上介绍了2016年两岸人员往来情况。据不完全统计，去年台湾居民来大陆573万人次，比2015年增加30万人次，同比增长4.2%。大陆居民赴台湾361万人次，比2015年减少近80万人次。大陆居民赴台旅游同比减少14.4%，为8年来首次出现下降。

新华社报道，马晓光说，对于两岸民众往来数字的一增一减，有评论认为，显然是受到台湾局势变化等因素影响。大陆方面继续坚持既定对台大政方针，增加了对台湾同胞的吸引力，而台湾当局大陆政策的改变，恶化了两岸交流氛围，影响大陆民众赴台热情和意愿。

他表示，过去一年，两岸各领域民间交流继续发展，并呈现“四多”特点。一是两岸交流领域和两岸民众的接触面增多。二是两岸基层、青年的交流活动增多。三是各类体验式、互动式、参与式交流活动增多。四是越来越多台湾青年和学生来大陆交流、实习，寻找发展机会。两岸民间交流增进了两岸同胞的相互了解，融洽了亲情，展现出两岸同胞继续走两岸关系和平发展道路的强大民意。

马晓光说，新的一年，我们将一如既往积极支持和促进两岸各界、各领域扩大和加强交流合作，努力让更多台湾民众、青年有更多机会和渠道参与两岸交流。将采取具体措施，切实解决台湾居民在大陆学习、实习、工作、生活遇到的实际问题，为他们在大陆发展事业创造更便利条件。

至于业界对“小三通”未来的担忧，马晓光回答说，我们鼓励和支持两岸“三通”的态度是明确的。“小三通”开通以来，特别是2008年以来，为两岸的人流、物流发挥了重要作用。未来只要两岸关系和平发展的局面不至于进一步恶化，我想应该能够正常运转下去。