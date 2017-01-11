香港西九故宫馆咨询开始 入场市民不多

（联合早报网讯）香港西九故宫文化博物馆今日展开为期六周的咨询，并在中环展城馆举办展览，介绍故宫项目资料。展览开始约两小时，只有数名市民到场。

香港明报网报道，展城馆在地下大堂展示12幅展板，展示由严迅奇设计的故宫馆项目9个初步造型，以及严迅奇过往的作品。有职员在现场派发问卷，并设收集箱收集参观者意见，相关问卷也已上载到西九网站。

问卷共有3页，其中一页要求填写年龄及学历等个人资料，另设7条问题，询问对故宫馆设施及运作等的意见，其中第一条问题指“西九文化管理局相信香港故宫文化博物馆是一个重要项目，它将为西九及香港带来重大的裨益。请你就项目提出意见或建议”。

展览今早10时开始，至11时半只有数人到场参观。西九文化区表演艺术行政总监茹国烈首个到场，他说，昨天无暇参与咨询启动礼，故今早到场参观。他未回答记者提问便离开。

退休法官王式英也到场参观，他批评故宫博物馆无公开招标做法“不妥”，并称“这个根本不是public consultation（公众谘询），如果是public consultation就应该市民反对就不做”。

他还批评展览的资讯不足够，无法让市民真正了解故宫博物馆的规划，“真正的咨询是好像其他的项目一样，有详细研究，让市民了解”。

王式英认为，兴建故宫博物馆并无问题，但不是必须在西九建，并摒弃原有的表演场地，“你不是私人的钱，是公家的钱……马会钱也是香港人的钱，只是赌多赌少问题”。

退休香港市民梁先生则认为，不应政治化故宫博物馆，“公众咨询无聊，太过政治化，因为是文化，值得我们中华民族观赏”。他也认为若需事事公开咨询，将令政府施政出现困难。他说，自己曾到北京及台湾的故宫博物馆参观，也期待香港将来能展出珍贵的故宫文物。