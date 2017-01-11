特朗普在中国申请商标 专家：恐致宪政危机

（联合早报网讯）台湾中央社引述法新社报道称，美国总统当选人特朗普在中国大陆至少还有45个注册商标等待申请核准，每项申请都可能抵触美国宪法，凸显他和中国这个亚洲巨人的关系，可能涉及利益冲突。

报道称，特朗普当选后因与台湾接触、任命疑中派、扬言对大陆出口商品课以惩罚性关税，而惹恼北京。但特朗普未因此停止悄悄运作，确保他的名字在中国大陆的权利获得保障。他最近一次在大陆申请专利，是在去年6月。

特朗普在大陆至少已注册72个商标，这仅是他累积庞大财富的国际投资组合的一部分而已。

中国大陆政府资料显示，特朗普在去年4月，也就是宣布参选总统近1年后又申请了42个注册商标。约两个月后，他几乎确定赢得共和党总统提名时，又申请了3个，都是以特朗普自己的姓名申请，地址则登记在纽约的特朗普大楼。

这类申请流程通常需时12至18个月，因此大陆当局的决定会等到特朗普本月稍晚就职后很久才会出炉。

美国不分党派的专家都表示，特朗普在大陆申请注册商标，可能违反美国宪法第一条第九项第八款。这则条文禁止联邦官员收受礼物或收取外国政府“俸禄”。

共和党籍总统小布什时代处理伦理问题的白宫律师潘特（Robert Painter）表示：“取得注册商标、许可等等，可能被视为收受外国政府授与的特别待遇，在这个条款规范内。”

曾替现任总统奥巴马处理伦理问题的律师艾森（Norman Eisen）认同地说：“这些注册商标，每一个都可能是俸禄。”

波士顿大学宪法学者韦克斯勒（Jay Wexler）则表示，宪法对于违反此条条文未明定“具体的纠正办法”，但“我认为，违宪情节重大时，弹劾会是适当的纠正办法”。