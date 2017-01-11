中国政府首次就亚太安全合作政策发表白皮书

（联合早报网讯）中国国务院新闻办公室11日发表《中国的亚太安全合作政策》白皮书。白皮书1万6千余字，包括中国对亚太安全合作的政策主张、中国的亚太安全理念、中国与地区其他主要国家的关系、中国在地区热点问题上的立场和主张、中国参与亚太地区主要多边机制、中国参与地区非传统安全合作等六部分。

新华社报道，白皮书说，亚洲和太平洋地区在世界格局中具有重要战略地位。近年来，地区国家进一步加大对亚太地区的重视和投入。随着国际关系格局的深刻调整，亚太地区格局也在发生重要深刻变化。

白皮书说，中国愿同地区国家促进共同发展，夯实亚太和平稳定的经济基础；推进伙伴关系建设，筑牢亚太和平稳定的政治根基；完善现有地区多边机制，巩固亚太和平稳定的框架支撑；推动规则建设，完善亚太和平稳定的制度保障；密切军事交流合作，增强亚太和平稳定的保障力量；妥善处理分歧矛盾，维护亚太和平稳定的良好环境。

白皮书指出，中国倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，努力走共建、共享、共赢的亚太安全之路。未来的地区安全架构应是多层次、复合型和多样化的，其建设应是地区国家的共同事业，建立在共识基础之上，与地区经济架构建设协调推进。

白皮书介绍了中国同美国、俄罗斯、印度、日本等地区主要国家的关系，表示中国积极发展与亚太其他国家的友好合作关系，不断增进政治互信，加强经贸联系，密切人文交往，扩大防务交流合作，共同促进亚太地区和平稳定与繁荣发展。

白皮书阐述了中国在朝鲜半岛核、反导、阿富汗、打击恐怖主义、海上等地区热点问题上的立场和主张，介绍了中国参与中国-东盟合作、东盟与中日韩（10+3）合作、中日韩合作、东亚峰会、东盟地区论坛、东盟防长扩大会、澜沧江-湄公河合作、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等亚太地区主要多边机制的情况。

白皮书还介绍了中国参与救灾、反恐、打击跨国犯罪、网络安全、海上安全、防扩散与裁军等地区非传统安全合作的情况。

白皮书说，中国人民正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。在此过程中，中国将为亚太地区带来更多的合作机遇和发展红利。中国愿同地区国家一道，坚持合作共赢，扎实推进亚太安全对话合作，促进新型国际关系建设，共同开创亚太地区更加美好的发展前景。