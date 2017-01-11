中国多家航空公司公布延误补偿标准 部分廉航不提供补偿

（联合早报网讯）中国《航班正常管理规定》已于今年1月1日起实施，根据规定，航空公司将公布航班延误补偿标准。记者了解到，目前，有42家航空公司表态按要求提供赔偿，不过部分廉价航空公司则表示，无论何种原因导致航班延误或取消，航企不提供经济补偿。

据北京晨报报道，中国民航局表示，《航班正常管理规定》已于今年1月1日起实施。按照民航局关于做好该规章实施准备工作的总体部署，国内航空公司、机场已按照规章要求，对航空公司运输总条件、机上延误应急预案、大面积航班延误预案等进行了修订，连同旅客投诉受理渠道信息等报送民航地区管理局备案，同时向社会公布。

其中，国航表示，航班在经停地点延误或取消，或者国内航班发生备降，“无论何种原因，我们将向您提供餐食或住宿服务。”具体补偿条件及标准如下：由于机务维护、航班调配、机组等国航的原因，造成航班延误，国航将根据延误的实际情况，向旅客提供经济补偿。延误4小时（含）以上不超过8小时，每位旅客补偿人民币200元；延误8小时（含）以上，每位旅客补偿人民币400元。在赔偿标准上，国航、南航、东航基本相似。

与三大航相比，深圳航空、山东航空、昆明航空、大连航空等航空公司对旅客的补偿金额亦为最高不超过400元。

记者注意到，部分廉价航空公司如西部航空、春秋航空、乌鲁木齐航空等则表示，无论何种原因导致航班延误或取消，航企不提供经济补偿。