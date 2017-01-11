虐杀猫剥皮泄愤 中国女子犯众怒公开道歉

（联合早报网讯）中国云南省丽江市一名女子向宠物店购买猫后又打算退还，因遭店家拒绝愤而杀死小猫，并将剥皮的猫尸留在宠物店门口。被网民揭露身份后，该女子今天以一段录像公开道歉。

综合中国媒体报道，一名宠物店工作人员在网上说，该女子上周二（3日）下午在店中看中了一只五个月大的白色英国短毛猫，并最终以2560元（人民币，下同，约531新元）的价格成交。

数日后，该女子称因经济问题无法继续养猫，要求退货，但店家拒绝退款，只答应帮助转卖。不料8日下午，店家在门口看见一个黑色手提袋，“打开一看，竟然是一只被剥了皮的小猫！”。

宠物店说，卖给这名女子的猫鼻子是花的，右眼上方还有一点花纹。这名女子在剥下猫皮的时候，还刻意把猫的这两个特征都留了下来，让宠物店辨认。

残忍且充满恶意地虐杀猫，让许多中国网民愤慨，不少网民根据微信上的图片，搜索出虐猫女子的个人资料。

该女子今天因此在微博公布一段道歉影片，解释事件起因是在和店家的交易过程中产生了纠纷，她因为要交房租养不起猫所以希望能退猫，但被拒绝。几次碰壁后，在“丧失理智”的情况下想到了透过极端方式出气。

该女子说，小猫并不是她本人剥皮虐杀，而是“请养猪场的人帮忙”。她在影片中多次恳请大家原谅，称“请原谅我这个罪人。请给活著的人一个改过的机会”。（联合早报网编辑：王纬温）