台湾立正改“双手握拳” 蓝营讽：学哆啦A梦只能出拳头

（联合早报网讯）台湾国防部施行多年的立正姿势将从现行的“五指并拢伸直”改为“双手握拳”，引发舆论质疑“正事不做”。国民党今天也批评说，蔡英文政府此举，握拳立正，根本是蔡政府又一“脱裤子放屁”代表作。

据联合新闻网报道，国民党文传会副主委唐德明说，现在是两岸关系紧张、军事状况敏感之际，国防部却在此时通令全军，要求以后立正时，要将以前五指伸直并拢，通通改成握拳；敬礼时，另一手也要维持握拳的状态，这“对战力有任何帮助吗？”。

唐德明批评，国防部要求立正改握拳，根本是没事找事做，就像防空飞弹指挥部的归属管辖权移来移去一样，凸显国防部面对两岸关系紧张，真的非常焦虑，好像怎么做都不对，只好改来改去折腾国军部队，根本是“将帅无能，累死三军”。

唐德明也质疑，请问手掌改握拳如果说是要展现自信以及符合人体工学，那根本就不应该硬性规定，所有军人依照自己最舒服的姿势立正、敬礼就好，干嘛要规定成半握拳？

另一方面，唐德明认为，真正对战力有影响是体测标准，但马英九政府时代订下的亚洲最严军人体测标准，却在蔡政府上台后被更换；依现在标准，跑步测验甚至还可改测五公里“健走”、800公尺游泳池“游走”、五分钟跳绳，这种标准大概大多数国中生都可轻松过关。

唐德明揶揄，体力不行的军人，打仗就好像猜拳永远出石头一样；而所有小学生都知道，猜拳永远不会赢的人就是哆啦A梦，因为哆啦A梦永远只会出拳头。

唐德明也说，国民党怀疑国防部长冯世宽是不是在元旦假期陪孙子看哆啦A梦时得到灵感，硬是要国军学习哆啦A梦，立正要握拳，猜拳也只能出拳头。（联合早报网编辑：王纬温）