尼加拉瓜总统奥尔特加首度改称蔡英文为“台湾共和国”总统

（马那瓜／台北综合讯）台湾友邦尼加拉瓜总统奥尔特加（Daniel Ortega，前译奥蒂嘉）当地时间周二（10日）在其就职典礼上，首度改称到访的蔡英文为“台湾共和国”总统；他对台的态度大幅转变，相信与中国大陆两年来在修建尼加拉瓜大运河进度上无声无息有关。

综合路透社、台媒等今天报道，奥尔特加傍晚在该国首都马那瓜举行的就职典礼上发表演说，结束前循例向亲自出席典礼的五名元首与其他使节团代表致谢；他介绍蔡英文时说：“我们之间像是兄妹一样的蔡总统，也在现场陪伴我们，Republic of Taiwan（即台湾共和国），来自台湾的蔡总统。”

蔡英文随后起身微笑挥手回应，就职典礼的现场转播镜头也落在她身上，现场响起热烈掌声。奥尔特加席间曾与蔡英文握手并拍了她肩膀，奥尔特加夫人兼副总统穆里略（Rosario Murillo）更与她两度拥抱。

蔡英文在就职典礼上受到高规格礼遇，被安排主宾座位、坐在穆里略旁，面前的桌牌也写着“Hermana”（西班牙文，意为姐妹）；穆里略向蔡英文解释说：“因为你就是我们尼加拉瓜的姐妹。”

奥尔特加此次对蔡英文的礼遇出乎台方预料，未爽约、未迟到，更在就职前一天与蔡英文会谈长达1小时40分钟；台湾外交官员对此称“真的很罕见”。

此外，奥尔特加在会谈中表达协助台湾参与国际社会以及前往台湾的意愿；这是他首度改变30年来拒绝访台邀请的立场，甚至公开表示愿偕穆里略同行。

BBC中文网引述当地舆论认为，奥尔特加对台态度大幅转变，与大陆企业家王靖获授权修建尼加拉瓜大运河并同奥尔特加共同主持初动工两年后，中资企业仍毫无动静有关，导致他重新审视与北京发展关系的前景。

蔡英文目前正展开九天八夜的“英捷专案”行程，出访中南美洲四个友邦。