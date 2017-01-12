甘肃副省长虞海燕被查前1天仍参加会议

（联合早报网讯）1月11日晚10点，中纪委发布消息称，甘肃省委常委、副省长虞海燕涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。据《法制晚报》报道，在中纪委宣布虞海燕被查的前一天，虞海燕还参加了2次会议。

据11日出版的《甘肃日报》报道，1月10日上午，政协甘肃省十一届五次会议举行“着力发展非公有制经济，壮大县域经济整体实力”专题协商议政会。省委副书记、省长林铎参加会议，听取大家的意见建议。省领导虞海燕等人了参加会议。

此外，同样是《甘肃日报》报道，出席甘肃省十二届人大六次会议的代表，1月10日继续审议《政府工作报告》，审查计划报告、预算报告。虞海燕等人分别在各代表团参加审议。

今年56岁的虞海燕（1961年7月生）是浙江义乌人，工学博士。他长期任职于钢铁行业，并在酒钢集团任职多年，历任总经理助理、副总经理兼总工程师等，2004年底从酒钢集团总经理转任甘肃省国资委主任，2007年任天水市委书记，2008年“回炉”出任酒钢集团董事长。

记者梳理公开简历发现，虞海燕至少有20年国企从业经历。

2011年5月，虞海燕再度入仕，当选甘肃省副省长，2012年跻身甘肃省委常委后转任兰州市委书记，至今再转任省政府党组副书记。