港媒：林郑月娥今将辞职 料中央数日内批准

（联合早报网讯）香港特首选战进入关键时刻，据了解，被视为特首热门人选的政务司司长林郑月娥，将按原定计划今日辞职。香港《星岛日报》报道，可靠消息透露，中央政府批准林郑的辞职会以“日计”，一旦中央批准其请辞，她便会正式宣布参选特首。

报道指，林郑月娥虽然已笃定于今日辞职，但她今早仍会出席在科学园举行的政府内部研讨会，题为“发展中城市的政府角色”，并预料会发表演说，估计政府会在今天下午公布她辞职的决定。

虽然另一名有意角逐特首宝座的财政司司长曾俊华，上月十二日辞职，至今刚满一个月仍未获中央批准，但可靠消息指，林郑月娥今日辞职后，中央会以“日计”批准其请辞。

报道称，多个建制派消息透露，中联办近日已透过不同方式向商界、社团等建制派领袖传达讯息，指林郑是中央唯一支持的人选；除了中联办外，港澳办主任王光亚也向赴京“摸底”的建制中人，传达同一讯息。工联会高层私下早表示属意林郑任特首，乐意为她助选。有政协常委更估计，林郑所获的提名票将是“压倒性”。

《星岛日报》日前披露林郑月娥的竞选团队由西九管理局董事局副主席夏佳理领军，据悉他会担任竞选办主席，行会成员陈智思及三十会召集人李律仁，则分别担任竞选办主任及副主任。至于竞选办的公关大员，消息指会由经民联监事会主席林建岳的助理陆瀚民及民主思路联席召集人刘培荣出任，两人均是三十会的理事，刘培荣曾任职智经研究中心。陆瀚民及刘培荣昨日未回复媒体求证。

知情人士指，特首梁振英上月九日宣布不角逐连任，林郑月娥翌日表示不得不重新考虑参选特首，直至今日笃定辞职，时间只有约一个月，因此她准备参选的时间相当赶急。据悉，林郑的竞选班底也是在她上月二十二日启程上京，与故宫博物院签署合作备忘录前，才初步形成。但据知当她决定参选后，很多人主动接触她，表达愿意帮忙，故其竞选团队很快已组成并积极开展工作。