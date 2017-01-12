危地马拉盼续支持公路工程 蔡英文点头

（联合早报网讯）危地马拉总统莫拉莱斯11日向到访的台湾总统蔡英文争取，希望台湾继续支持“CA-9号公路”工程；蔡英文与莫拉莱斯会谈后，现在正在执行的公路拓宽建设有良好成效，愿续推动合作。

台湾中央社报道，蔡英文11日抵达危地马拉，危国总统莫拉莱斯指出，两国最重要的合作项目之一是2008年所开始展开的“CA-9号公路”的兴建工程，这个重建计划让危地马拉在基础建设，尤其是道路联络交通上面能够迈出很大的一步。

他说，感谢中华民国台湾政府过去在“CA-9号公路”上给予的协助，“也希望第四阶段的道路拓宽及改善的工程也能有贵国的陪伴协助”。

蔡英文表示，莫拉莱斯提倡的基础建设、医疗卫生及教育三大主轴上，双方具体协商并拟定双边合作计划，现在正在执行的“CA-9号公路”拓宽及医药计划都有非常良好的成效，未来也愿持续推动相关合作计划，尤其在文化、特别在观光旅游深化交流，让台危邦谊成为踏实外交、互助互惠的最佳典范。

蔡英文还说，在基础建设上，双方现在最重要的一个大型合作计划就是“CA-9号公路”拓宽的工程已完成了两个阶段，第三阶段正在紧锣密鼓的施工当中，“很高兴我们得以参与前述三个阶段的工程”，成果获得危地马拉各界正面的评价，后续工程将一本初衷，分阶段来协助；目前将由驻危地马拉大使馆和危地马拉政府单位来进行磋商，希望在适当的时间会有一些合作计划出现。