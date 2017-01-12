王毅：尼日利亚要求台驻尼机构摘牌更名

（联合早报网讯）中国外交部长王毅表示，尼日利亚最近要求台湾地区驻尼机构“摘牌更名，迁出首都，消权减人”，并禁止尼政府官员和机构同台湾发生任何官方往来。

中新社报道，王毅11日在阿布贾与尼日利亚外长奥尼亚马共同会见记者时表示，中方赞赏尼方坚持一个中国原则并采取果断措施解决影响两国政治互信的历史遗留问题。坚持一个中国原则是人心所向、大势所趋。

王毅说，他和奥尼亚马外长分别代表各自政府签署了关于坚持一个中国原则的联合声明。在这份声明中，尼方承认台湾是中国领土不可分割的一部分，表明一个中国政策是尼中战略伙伴的核心，明确承诺将不会同台湾地区发生任何官方往来。尼方还强调，支持中国为维护国家统一所作的一切努力。

王毅指出，一个中国原则涉及中国核心利益，是中国同世界各国保持和发展友好关系的前提和基础。台湾地区的驻尼机构多年来从事与自己身份不相符，并明显违反一个中国原则的活动。去年4月，习近平主席同布哈里总统就坚持一个中国原则、维护两国关系政治基础达成重要共识。尼方履行承诺，最近采取一系列果断措施，严令台湾地区驻尼机构摘牌更名，迁出首都，消权减人，并禁止尼政府官员和机构同台湾发生任何官方往来，从而彻底解决了这一影响中尼政治互信的历史遗留问题，排除了干扰两国关系健康发展的政治障碍。