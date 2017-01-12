韩国瑜参选国民党主席：给我一个机会 改造整个国民党

（联合早报网讯）台北农产公司总经理韩国瑜今天上午发表声明，宣布参选国民党主席。他以阿基米德的话“给他一个支点，就可以举起整个地球”为引，表示只要给他一个机会，他可以改造整个国民党，给台湾一个健全的政党政治。他说，这半年来台湾执政党乱糟糟，最大的反对党软趴趴，人民看不到未来的出路。他并重话批评“台湾茫然太久了！绿军嚣张太久了！蓝军郁闷太久了！”

台湾联合报报道，韩国瑜表示，他这次参选国民党主席，诉求“对外追求和平，对内追求公平”。他批评民进党的腐败、野蛮、错误、无能，并不能让国民党重返执政，唯有完成改造，结合广大民意，争取广泛支持，国民党的未来才有希望。

他也对国民党改造提出想法，主张中央组织应精简成四个部门，只需党主席办公室20人，组织部门30人，民意与政策制定与宣传部门20人，海外连络部门12人。

对于2018年县市长及议员选举，韩国瑜主张提名者除连任以外，应优先提名55岁以下党员，县市议员至少应提名150明35岁以下年轻党员。若是台南高雄两市没有适当党员参选，他愿意亲自到艰困选区参选。

对于党产问题，韩国瑜主张，留下现在党工的资遣费用、退休金、党工退职金之外，全部捐给国家，历史恩怨一刀切。目前有争议的党产，先全部信托，用诉讼来定是否不当，因为许多党费、党产都是早年同志募款而来，并无不当。只要他当上党主席，国民党的财务将摊在阳光下，募款所得及支出，全部都在网站公开，并做到每周公布帐目。