郝柏村：“一中同表”危险得不得了

（联合早报网讯）国民党副主席郝龙斌表态参选下届主席，台湾媒体访问他的父亲、前阁揆郝柏村。对于儿子与另外两位候选人的高下，郝柏村不愿比较。不过他表示，九二共识是维系两岸和平、让台方立于不败之地的基础。九二共识的内涵就是一中各表，就是大家都承认一个中国，但对于一中的定义则各说各话。前后两部分都非常重要，不能只谈其一，如果“贸然把一中各表改成一中同表，那就危险得不得了”。

台湾联合报报道，郝柏村表示，所谓“共识”的意思就是，没有形诸文字、但双方都愿意遵守的协议。台海两岸过去20多年之所以能够交流，关键就是在1992年达成共识，彼此都认同一个中国，但对其定义则保持各说各话的空间。全台湾大家都说要维持现状，可是现状是什么？现状就是九二共识，就是一中各表。说要维持现状却不承认九二共识，结果是自讨苦吃。

他也表示，九二共识的确是主张和平统一，但什么叫和平统一？就是任何一方都不得强迫对方去统一。以台方来看，当然是整个中国都能够达到自由、民主、均富，才有统一的条件，没有时间表。

郝龙斌今天早上接受中广节目访问时也提到，在两岸问题方面，自己和吴敦义都明确强调“一中共表”，洪秀柱主席提过“一中同表”。但他认为，国民党的共识与理念就是反对台独、捍卫中华民国，在此前提之下，对于“各表”或“共表”，可以多元包容。

郝龙斌也强调，马政府过去八年两岸关系平顺，代表“一中各表”路线没问题；两岸政策是国民党的强项，不应该随便放弃自己过去的优势。至于与大陆签订和平协议，在缺乏全民共识的情况之下，并不妥当。他也质疑总统蔡英文，口口声声说维持现状，却又不肯承认九二共识，难道两千三百万人的安定，比民进党的意识形态还重要？