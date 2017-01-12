日公务船赴冲之鸟海域 台渔业署要渔民“避开”

（联合早报网讯）国民党文传会副主委洪孟楷今天在脸书（Facebook）贴出一张台湾农委会渔业署渔船紧急通报单，案由中写到，日本将派公务船于冲之鸟海域巡逻，其中的“应变措施”栏中则写，“如得知日方公务船应先行避开，避免造成无谓的损失”，洪孟楷质疑，马英九政府时期是派海巡护渔船，蔡英文政府则是叫渔船先避开，质疑“逢日就腿软也不应做到这种地步吧？”

台湾联合报报道，洪孟楷指出，这是网上流传昨日下午六点半所发出的渔船紧急通知，载明日本公务船巡逻，然后不是捍卫台方渔船权益，而是叫渔船先避开，“根本自我矮化！逢日就龟缩”。

洪孟楷表示，蔡英文政府现在是连冲之鸟“礁”还是“岛”都不敢写了吗？只在上面写着冲之鸟海域，就是这种据理还不力争的态度，才会让日本吃定你蔡英文软弱。

他表示，上周才改名的“日本台湾交流协会”，日方代表说台日关系更上层楼言犹在耳，可以直达天听、每周参与总统府政策会议的亚东关系协会会长邱义仁还受邀揭牌。事隔一周，马上打脸。邱义仁在对日交流上能不能维护台湾人的权益？还是只是帮着日本要进口核灾区食品时才会出现？

他指出，这件事情，也突显出蔡政府上任后一昧的亲日所造成日本对台权益的“软土深掘”，一月通常是渔民休息保养船只期，这时还会出发捕鱼相较都是比较困苦的渔民，赶在农历年前多做点以期过个好年，连基本的权益都无法保障，相较之前马政府大动作的捍卫宣示权利，蔡政府真的愧对1月16日所投票给你的689万人民。