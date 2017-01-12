山东一公司监听保监局检查组谈话将被追责

日前，山东英大财险的潍坊中心支公司（下称“潍坊中支”）对山东保监局检查组的恶意监听行为，在1月6日被检查组发现，并在昨日（11日）的通报中被定性为恶性事件。

据《山东财经报道》报道，英大财险山东分支收到山东保监局2017年首份罚单。本月11日，山东保监局下发了名为《山东保监局关于英大财险潍坊中心支公司严重妨碍监管监察恶性事件情况的通报》，对英大财险干扰、妨碍、对抗监管检查的严重失当行为进行通报，并使用了“性质极其严重，影响极为恶劣”的评价。

《通报》称，1月6日，在山东保监局检查组对英大财险山东分公司及潍坊中支的保险业务经营情况开展现场检查时，发现潍坊中支在其提供的检查人员工作场所内，安装了2部智能窃听装置，用于窃听检查组调查谈话及工作交流内容。

经山东保监局查实，窃听行为系英大财险潍坊中支主持工作的副总经理鲁文涛、综合部临时负责人韩涛、代理人杨长浩、财务辅助岗人员崔昭等人蓄意串通、共谋，意欲窃取检查组重要谈话内容，以便进一步干扰、妨碍、对抗监管检查的严重违法行为。

针对上述问题，山东保监局将依照相关法律法规严肃追究责任，从严从重处罚，并保留采取进一步监管措施的权利。

山东财经报道注意到，根据山东保监局的态度，英大财险此番难逃“重”罚，或遭50万罚款的同时，更有相关业务被叫停以及吊销业务许可证的风险。