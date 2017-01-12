华为中标日俄争议北方四岛通信网项目

（联合早报网讯）俄罗斯政府系通信巨头俄罗斯电信公司（Rostelecom）近日宣布，中国通信巨头华为技术公司中标了连接远东萨哈林和北方四岛（俄方称南千岛群岛）的择捉、国后、色丹三岛中心村落的海底光缆铺设调查设计项目。

据日本共同社报道，这将是中国大型企业首次直接参加俄政府在北方四岛推进的基础设施建设项目。去年年底日俄首脑会谈就在北方四岛开展“共同经济活动”达成共识，此次华为的中标可能也会给在当地具体落实经济活动的磋商蒙上阴影。

日本政府对中国、韩国等第三国企业在北方四岛上的活动一直有所警惕，但俄罗斯籍居民间对低速互联网环境的不满根深蒂固，俄政府一直在加紧应对。

按计划，将在连接南萨哈林斯克与择捉岛的纱那（俄罗斯称库里尔斯克）、国后岛的古釜布（同南库里尔斯克）、色丹岛穴涧的全长约940公里的海底铺设光缆。

华为此前进行了光缆网络建设滞后的远东马加丹、堪察加与萨哈林之间的俄罗斯电信公司海底光缆铺设工作，其成绩受到了肯定。此次对北方四岛的铺设项目可能也将以该公司为主展开。

华为的俄罗斯法人代表表示，改善居民生活、纠正信息差距的此次项目对华为而言“尤为重要”，对参与项目表示欣喜。

本报去年报道，千岛群岛位于俄远东堪察加半岛与日本北海道之间。群岛南部的齿舞、色丹、国后和择捉四岛被俄称为南千岛群岛，日本则称之为北方四岛，是俄日之间发生主权争议的岛屿。二战结束以来，四岛由俄方实际控制。俄罗斯认为日本要求归还四岛就是要求重新定义二战战败结果。由于争议严重，两国至今未能缔结和平条约。