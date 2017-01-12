中共甘肃常委虞海燕遭“秒杀” 显示中纪委反腐持高压态势

（联合早报网讯）中共甘肃省委常委、常务副省长虞海燕昨晚遭中纪委“秒杀”，成为2017年中国首名落马的副部级高官。

分析人士认为，去年中纪委宣布查办了29名高官。今年1月8日结束的中纪委全会强调反腐将继续保持高压态势，加上中共将在下半年举行第十九次全国代表大会，需要进一步正风肃纪，预计今年中纪委在查办高官方面更不会手软。

1月11日晚10时，中纪委官网发布消息，虞海燕涉嫌严重违纪，目前正接受官方调查。就在11日下午，56岁的虞海燕还参加了正在举行的甘肃省人大和省政协“两会”。不过《北京日报》下属的微信公号“长安街知事”昨天披露，虞海燕在会场上“神情落寞，无精打采”。

中纪委没有披露虞海燕被查的原因，但近几年网络上时而出现举报虞海燕的帖子，指他向私企输送利益。一封自称是酒泉钢铁公司员工揭发检举虞海燕的网络信件说，虞海燕在担任酒钢董事长时，“任意危害公司利益致国有资产很多丢失”“通过选拔、任用干部、调整干部岗位张狂进行聚财”等等。

坊间消息说，虞海燕被“秒杀”或与刚结束的中央第三巡视组对甘肃省的“回头看”密切相关。

2016年11月8日至今年1月6日，中央第三巡视组对甘肃展开了为期两个月的巡视“回头看”。组长傅自应在动员会上强调，“回头看”要突出政治纪律和政治生态，看政治忠诚情况、政治担当情况、执行政治纪律特别是换届纪律情况，对没见底的问题“再了解”，对没发现的问题“再发现”，形成有力“再震慑”。

就在中央巡视组进驻的同月，虞海燕从兰州市委书记岗位上调任甘肃省委常委、常务副省长，并且在甘肃省委常委中的排名从第七升至第四，仅次于省委书记、省长和专职省委副书记，仕途广被看好。

不料这一擢升的背后是虞海燕问题的败露。中央第三巡视组1月6日结束“回头看”不到一周，虞海燕就迅速落马。这说明，巡视组在离开甘肃前，已经掌握了虞海燕“严重违纪”的确凿证据。有消息说，虞海燕以前的秘书已被带走调查。

值得注意的是，2011年接替虞海燕出任酒钢公司董事长的冯杰，2015年因涉嫌受贿被逮捕，而在虞海燕之前担任兰州市委书记的陆武成，也在2015年落马，成为中共十八大后甘肃“首虎”。有传言称，虞海燕与冯杰受贿案的关联一直没被追究，但在这次“回头看”中被巡视组“再发现”了。

虞海燕1982年大学毕业后，先后在新疆钢铁公司钢研所、酒泉钢铁公司、甘肃省政府国有资产监督管理委员会等处工作，2008年3月任酒泉钢铁公司董事长，2011年5月出任甘肃省副省长，2012年10月任中共甘肃省委常委、兰州市委书记。（于泽远北京报道）