韩春雨回应专利申请遭撤回：选择申请国际专利

（联合早报网讯）中国青年报报道，近日媒体报道以河北科技大学副教授韩春雨、浙江大学基础医学院研究员沈啸为发明人的专利——以Argonaute核酸酶为核心的基因编辑技术，因申请人未在规定期限内答复国家知识产权的第一次审查意见通知书，该专利的申请被视为撤回。

韩春雨和沈啸今天（12日）通过河北科技大学向媒体发出了《关于以Argonaute为核心的基因编辑技术相关专利申请问题的声明》。

韩春雨和沈啸二人在声明中称：“关于以Argonaute为核心的基因编辑技术相关专利申请，我们已经聘请了具有丰富工作经验的国际一流专利代理机构来进行专利保护的全球化布局。从知识产权保护策略的角度，我们选择采取国际专利向中国递交的方式来保护中国国内专利。第一个专利的PCT文本已于2016年提交，并已包括原申请的中国专利内容。”

2016年5月2日，韩春雨、沈啸等人在国际期刊《自然·生物技术》（Nature Biotechnology）杂志上在线发表了研究论文《NgAgo DNA单链引导的基因编辑工具》（DNA-guided genome editing using the Natronobacterium gregoryi Argonaute），一时引来无数关注的目光，但也同时带来了诸多质疑，一些国内外实验室则表示，未能根据韩春雨提供的数据和方法重复该实验。