美侯任国务卿听证会上发表对华强硬谈话 中国外交部温和回应

（联合早报网讯）美国候任总统特朗普提名的国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）在华盛顿时间周三（11日）美国国会听证会上针对中国发表强硬谈话，包括宣称中国应被禁止进入其在南中国海所建设的岛礁，美国将就此发出清晰的信号。

综合路透社、法新社等报道，蒂勒森在参议院外交关系委员会确认其提名的听证会中，发表上述可能进一步激怒中国的言论。他声称，中国在南中国海岛礁建设并部署军事设施的行为，“等同俄罗斯（从乌克兰手上）夺取克里米亚”。

当被问到是否会对中国采取更强硬姿态时，蒂勒森则说：“我们将需向中国传递清晰的信号，第一，停止建岛；第二，你（指中国）将不会被允许进入那些岛屿。”

但这位全美最大石油公司埃克森美孚的前首席执行官未详述将如何阻止中国进岛；中国已在这些岛礁上建设军用飞机跑道并部署各种武器。

蒂勒森也称，中国在南中国海的活动“极度令人担忧”，若任由北京主宰谁能谁不能进入这条重要海上通道，将对全球经济构成威胁。

他也指责现任美国政府不足够和“失败”的反应，让中国得寸进尺，才导致目前的局面。

路透社指出，蒂勒森在听证会上的言论超越了特朗普对华的强硬措辞。蒂勒森说，中国在南中国海区域的建设以及在东海宣布划设防空识别区都是“非法行动”；“他们（中方）正在占领领土、控制或宣布控制不属于中国的领土”。

针对蒂勒森的强硬言论，中国外交部发言人陆慷今天在例行记者会上的回应相对温和，就南中国海问题，他说：“就像美方一样，中方也完全有权在自己的领土上从事自身主权范围内的任何正常活动，这无可非议。”

他指出，中国已与有主权争议的东南亚国家直接通过磋商谈判和平解决争议，南中国海问题也已降温；“中方希望域外国家能尊重符合本地区和世界共同利益的这一共识”。

陆慷也强调了蒂勒森在听证会上所释放的正面信号，即中美之间尽管有一些分歧，但同时也有很多共同利益和共识；其结论是，不应让其他问题上的分歧阻碍有助于两国建设性伙伴关系的合作。

另一方面，在台湾问题上，蒂勒森则未如特朗普此前恫言以“一中政策”作交易，只说华盛顿需不断重申并履行对台承诺，包括《台湾关系法》与“六项保证”。此外，他说：“我不知有任何要改变‘一个中国’立场的计划。”

台湾外交部今天对蒂勒森相关谈话表示欢迎与感谢，并说这显示蒂勒森与即将上台的特朗普新政府都了解台美关系对亚太区域，乃至世界和平与稳定的重要性。

陆慷对此则说，蒂勒森一边称美国必须不断重申并履行对台承诺，一边又称美国无意改变坚持一个中国政策的立场，“这确实有矛盾”；美国的对台承诺也严重违反美方自身基于中美三个联合公报作出的一个中国承诺。