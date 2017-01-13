中国航班预定春节大增 英国旅游业欣喜

（联合早报网讯）根据在伦敦举行的一次中国旅游业会议公布的最新数据，2017年1月中国航班预定数字比去年同期上升了81%，其中大部分的预定在1月28日农历鸡年开始前的一段时间。

据BBC报道，旅行分析机构同时表示，2017年头3个月的中国航班预定数字已经比去年同期上升了43%。

分析人士指出，英国脱欧公投之后出现的英镑疲软以及简化签证系统的措施正在对出手阔绰的中国游客构成巨大的吸引力。

数据显示，英国首都伦敦的餐馆和酒吧已经在去年年底获得了"圣诞节大丰收"。

英国旅游行业负责人表示希望，2016年丰收的结尾和2017年强劲的开头将预示着旅游业会在2017年创下新纪录。

旅游业人士对中国航班预定数字的上升感到特别高兴，因为中国游客传统上更愿意去巴黎。

英国旅游局的一位官员说，"中国游客在伦敦的消费量是他们一般在欧洲大陆消费量的两倍，而到英国游客人数的增长率也是欧洲大陆相应数字的两倍。"

为这次中国旅游业会议提供会议场所的伦敦莱斯特广场Hippodrome赌场老板西蒙·托马斯说，中国游客人数的增加帮助他的赌场在圣诞节期间创下营业纪录。

他说，"伦敦正在蓬勃发展，圣诞节前的一个星期让人欣喜，圣诞节到新年的一个星期创下最繁忙的记录，顾客人数首次达到38000人。"

预料今年1月27日至29日在伦敦的中国新年庆祝活动将成为全世界亚洲以外最大规模的庆祝活动，届时将会有成千上万人聚集在伦敦西区。

大伦敦市长沙迪克·汗说，舞狮的队伍到时候会从伦敦中国城走到特拉法加广场，还会有现场音乐和中国舞蹈，以及市场和家庭作坊，将尽量展示中国文化。

他说，伦敦对所有人都是开放的，伦敦不仅是容忍不同的文化，而且是尊重和拥抱不同的文化，伦敦的中国新年庆祝活动将会比任何其他地方都更加明确地表明这一点。