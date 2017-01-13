澳门政府：持续严打Uber不法接载服务

（联合早报网讯）澳门交通事务局12日再次发出声明，叫车程序Uber提供的接载服务不符合澳门法律要求，重申将持续严厉打击相关不法行为，保障市民和旅客的权利和安全，维护澳门的旅游城市形象。

中新社报道，Uber 踏足澳门至今超过一年多时间，政府一再强调Uber属违法营运，但Uber 仍然坚持运作，1月12 日更是高调举行春茗。

对于一直未能与政府达成共识，Uber澳门区总经理卢绮雯表示过去一直与政府进行沟通。至于进驻澳门以来，Uber总共有多少司机被检控、被罚款金额多少等问题，卢绮雯没有直接回应，只是不断重复，会全力支持司机。

卢绮雯还大胆透露，现时全澳有超过3000市民登记成为Uber司机，而一年多以来Uber在澳门接载客人的公里数，足以环绕地球83周，业务稳步上升。

2015 年10 月，Uber 宣布进入澳门市场，但仅在租车服务上线半天之后，澳门警方和交通事务局就发文称，根据澳门现行法规，这类程序的设计和营运模式在澳门属违法行为，警方将会持续打击参与营运的车辆。

2016年8月底，由于司机队伍面临总额达125万美元的罚款，Uber宣布计划全面退出澳门。

但Uber在9月10日中止了撤出澳门的计划，并决定留下。Uber在其官网的声明中称，Uber 不会放弃任何与澳门政府部门沟通的机会。