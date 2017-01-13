马国：已遣返28名中国籍涉恐人员

（联合早报网讯）马来西亚《新海峡时报》12日报道，马来西亚副首相扎希德日前表示，自2013年以来，马来西亚已经向中国遣返了28名试图途经马来西亚加入“伊斯兰国”恐怖组织的激进分子。

环球网引述相关报道指，被遣返的激进分子试图通过马来西亚前往土耳其，以便最终进入叙利亚或伊拉克，加入“伊斯兰国”组织。

扎希德表示：“土耳其、叙利亚和伊拉克都有中国公民。他们通过别的国家来到马来西亚，然后再使用其他国家的国际证件通过土耳其伊斯兰堡或安卡拉前往叙利亚和伊拉克。”

扎希德还同时身兼内政部长一职。他说，马国警方能够在这些人离开马来西亚之前执行逮捕是与中国共享情报的结果。他表示，中国向马来西亚提供了有关这些嫌疑人的生物信息，中国已经向马来西亚警方表示了感谢。

中国国务委员、公安部部长郭声琨10日在京会见马来西亚副总理兼内政部长扎希德时表示，希望双方认真落实两国领导人达成的重要共识，加强政治互信，拓展务实合作，努力在反恐、禁毒、打击电信诈骗等跨国犯罪领域取得更多合作成果，促进两国经贸和人员往来，共同营造对两国和本地区发展繁荣更为有利的环境，为中马全面战略伙伴关系发展作出新贡献。

扎希德表示，愿与中方进一步加强执法安全合作，推动两国关系迈上新的台阶。