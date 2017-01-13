2016年中国进出口总值同比下降0.9%

（联合早报网讯）中国海关总署今天（13日）发布的最新数据显示，2016年中国货物贸易进出口总值24.33万亿元（人民币，下同），同比下降0.9%。其中，出口13.84万亿元，同比下降2%；进口10.49万亿元，同比增长0.6%。

其中，四季度中国进出口总值、出口、进口当年内首次全线回升，同比分别增长3.8%、0.3%和8.7%。

中新社报道，分国别来看，中国对部分“一带一路”沿线国家出口增长。据官方数据，2016年中国对巴基斯坦、俄罗斯、印度等国出口分别增长11%、14.1%和6.5%。同期，中国对欧盟出口同比增长1.2%，对美国出口微增0.1%，对东盟（亚细安）出口下降2%，此三者合计占中国出口总值的46.7%。

中国主要出口产品业绩有所下滑。2016年中国机电产品出口不到8万亿元，同比下降近2%；传统劳动密集型产品合计出口不到3万亿元，同比下降1.7%。这两大产品合计占同期中国出口总值接近80%。

值得注意的是，2016年四季度中国外贸出口指数连续三个月环比回升，12月升至37.4，表明2017年一季度中国出口压力有望缓解。

进口方面，铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长，主要进口商品价格仍处于低位但跌幅收窄。2016年中国进口铁矿石数量同比增长7.5%，进口均价同比下跌0.5%；进口原油数量同比增长13.6%，均价同比下跌18.6%；进口铜数量同比增长2.9%，均价同比下跌6%。

海关总署新闻发言人黄颂平在当天北京举行的新闻发布会上称，2016年全年中国外贸呈前低后高、稳中向好态势，但仍存在一些困难，如外商投资企业、国有企业进出口同比下降，加工贸易进出口下降等。今后海关将继续全面深化改革，着力促进外贸回稳向好。