（联合早报网讯）南京市政协会议十三届五次全会日前举行“营造蓝天清水绿地，实现生态环境显著改善”专题议政会，相关政府部门负责人表示，南京今年将出台“中小学校舍室内空气管理办法”。

央广网报道，市政协委员、东南大学建筑设计研究院工程师陈庆宁带来了“加强南京市中小学室内环境污染预防和控制”的提案。她提出每年南京扩建中小学校舍30多万平方米，维修100多万平方米，主城各区教育配套设施越来越多，去年开建新校舍29所。

陈庆宁表示，这些校舍内空气污染问题严重，一般因为暑假抢工期，学生们开学进去呼吸的空气对身体伤害很大，而且一些课桌椅都是人造板的，长期释放甲醛等污染气体。

她建议把学生的身体健康放在首位，相关部门严格控制校舍施工工期、规定第三方空气检测机构测评、教育主管部门全程监管等措施来加强预防。

对此，南京市教育局副局长潘东标回应，目前住建部门对于新建、翻建校舍采取材料送检、抽检的方式管控，同时竣工验收也有空气检测规范。不过，实际操作中发现标准不统一。

他说：“比如环保部门的标准是规定空气检测前保证12小时的空间密封；住建部门的标准则规定1小时。”

因此，已制定“南京中小学建设工程室内环境污染管理办法”，目前正在征询意见，预计年内出台，这是“全国首部”，不仅明确了高标准，还将之前调研的所有问题进行了明确。