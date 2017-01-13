中国中东部10省市将出现重度霾

（联合早报网讯）中国中东部地区本周日（15日）开始，又将迎来持续三天的大范围霾天气，北京、天津、河北、河南、山东等10省市将先后出现中至重度霾，将会对春运产生较大影响。

据中国天气网报道，中央气象台预计15日至17日，华北、黄淮及东北平原地区大气将呈现静稳状态，霾天气将有所发展并逐渐加重。

其中，16日至17日为最强时段，北京、天津、河北中南部、河南中北部、山东中西部、山西南部、陕西关中地区、东北平原等地将先后出现中至重度霾。此次霾天气持续约三天时间。

北京天津：京津地区15日至17日有轻至中度霾，北京南部地区有重度霾，并呈现傍晚加重、早起减弱的日变化特征。最强时段为16日夜间至17日。

河北河南山东：河北中南部、河南中北部、山东中西部、山西南部、陕西关中等地有中度霾，部分地区重度霾，程度将逐渐加重并维持，最强时段为15日夜间至17日。

东北地区：东北地区16日至17日有霾，其中辽宁中西部有重度霾。

由于近地面相对湿度逐渐增大，15日至17日华北中南部、黄淮等地有大雾，夜间至上午部分地区能见度不足200米。

18日，受弱冷空气影响，上述地区霾和雾将自北向南逐渐减弱或消散。

气象专家提醒，此次霾过程虽然持续时间短，但影响范围比较广，其中16日至17日最为严重。不利的气象条件容易让污染物堆积，降低能见度，对人体健康和春运交通等将产生较大影响，建议相关部门提前做好预警工作，公众积极采取应对措施。