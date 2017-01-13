吁渔船避开日公务船遭批 台行政院辩护

（联合早报网讯）台湾渔业署日前紧急通报，指日本公务船将到冲之鸟礁执法，要求在当地作业渔船“应先行避开”却没马上派船舰护渔，引发渔民不满。

台湾行政院今天（13日）表示，“巡护7号”已在昨天出发前往护渔，渔业署要求渔民暂时避开，只是希望在台湾护渔船舰尚未到达之前，避免渔民因日方执法而受到损害，才会先请渔业电台广播提醒渔民先避开，这个做法已经行之有年，包括马政府也是这样做。

联合新闻网报道，行政院发言人徐国勇说，冲之鸟海域是国际上认为有争议的海域，台湾认为冲之鸟海域是公海，但日本主张是他们的专属经济海域；由于台湾护渔船舰前往冲之鸟海域约需三天时间，但台、日各自有立场，因此渔业署为了保护渔民，避免渔民因日方执法受损害，才会先请渔业电台告诉渔船先行避开，以免造成损失。

徐国勇也说，对于冲之鸟海域争议，台湾主张日本应尊重台湾渔民权益，并认为台、日双方应以协商方式解决。

外界指马政府护渔都有派船舰，但蔡政府护渔却有差别。对此徐国勇也解释，马政府一直到去年5月1日才派船舰去冲之鸟护渔，且只有一次，有些政治人物为了政治操作，宣称马政府过去都派船舰保护、没用广播，但广播方式是以前政府延续下来，在台湾船舰到达之前的做法。

他也说，去年2月1日，民进党在立法院已是多数，当时就要求政府必须派船舰保护渔民，随后到了5月1日终于首次派船舰护渔，但民进党执政后，6、7、8及11月陆陆续续派船舰到冲之鸟海域去保护渔民，盼外界不要误解。

他也强调，海巡署的“巡护7号”已经在昨天下午出发前往冲之鸟海域，预计会提早到达，比估计的三天还快到达。