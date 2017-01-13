支付宝首度发声：很早就放弃社交的思想

（联合早报网讯）刚刚实行班委制管理的中国支付宝，近日班委成员首度对外发声。支付宝副班长倪行军（花名苗人凤）接受媒体采访时表示，支付宝很早就决定不做社交，放弃了社交的思想，未来一年，支付、开放以及为商业配套的社区能力将是支付宝最重要事情。

新华社报道，2016年12月17日，蚂蚁金服进行了新的组织架构布局，支付宝开始实行新的组织管理模式——班委制。蚂蚁金服CEO井贤栋担任班长，曾松柏与倪行军任副班长，班委成员还包括邹亮、袁雷鸣、陶莹等。倪行军称这改变了决策流程，“先在班委层面经过充分讨论，统一思路，之后再执行，既能减少团队认知不一，也能让决策更加周全。”

按照蚂蚁金服和支付宝的官方说法， 2017年是支付宝第5个3年的开始，“打造以信用体系和风控体系为核心的共享平台，重新定义金融和商业的服务和体验，enable可信、繁荣的新生态，将成为我们下一个战略阶段的核心工作。

“大家老觉得支付宝想在社交上突围，但支付宝很早就决定不做社交了。”倪行军谈到，蚂蚁金服的使命是给老百姓小微企业提供普惠金融服务，支付宝作为一个产品也要围绕这个使命。未来一年，支付、开放以及为商业配套的社区能力将是支付宝最重要的事情。

倪行军认为，外界对于“支付宝做社交”有很多误解，事实上，支付宝很早就放弃了社交思想，关系链并不等于社交，支付宝会围绕商业场景、金融场景做一些沟通的功能，满足消费者对商家分享、共享、互动的诉求。“我们只想为这些商业生态提供更好的服务，一种工具一种载体，或者说是一种社区的能力”。

他强调，支付宝不会做社交，更加绝对不会以牺牲大家的安全感为条件去做社交，“这是最基本的逻辑”。