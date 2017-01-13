习近平：2017年要将政权安全、制度安全放首位

（联合早报网讯）中共中央政法工作会议昨天召开。中共总书记习近平强调，2017年是中共和中国历史上具有特殊重要意义的一年，要把维护国家政治安全，特别是政权安全，制度安全放在第一位。

分析人士指出，政法机关一向被中共视为执政的“刀把子”，是维护政权安全的利器。

2014年，习近平就提出要把维护政治安全、政权安全作为政法工作的重要任务。今年中共将举行十九次全国代表大会，习近平又给政法工作加上维护制度安全的任务，意在强调政法工作必须把维护中共执政，以及政权和制度正常运行的政治功能放在首位。

据新华社报道，习近平本人并没有出席前天召开的中央政法工作会议，而是以“指示”的形式对政法工作提出要求。他要求全国政法机关强化忧患意识，提高政治警觉，增强工作预见性，不断创新理念思路、体制机制、方法手段，全面提升防范应对各类风险挑战的水平，确保国家长治久安、人民安居乐业。

习近平要求政法战线提高对各种矛盾问题预测预警预防能力，为中共十九大召开营造安全稳定的社会环境；要锲而不舍推进司法体制改革，进一步提高司法质量、效率和公信力；要坚持不懈加强政法队伍建设，进一步营造风清气正、干事创业的良好生态。

他也肯定了政法系统取得的成绩。他说，近年来，政法战线一手抓当前、一手谋长远，深入推进平安中国、法治中国、过硬队伍建设，为维护国家安全和社会稳定、服务经济社会发展作出了重要贡献。

中央政法委下属的微信公号“长安剑”昨天发表文章，解读习近平的指示。文章说，政治安全是国家生存发展的前提。一个统一、有力、有为、有效的政权，是中国崛起的必要条件，而当政权乏力、制度混乱乃至政治动荡时，就有遭遇“失败国家”厄运的危险。

文章称，近年来，国际形势空前复杂，存在巨大不确定性。中国国内诸多矛盾叠加，各种风险集聚，不安全不稳定不和谐因素增多。分裂势力、间谍阴谋等政治安全的传统威胁，仍在顶风活动。而在中国的精准打击下，妄图颠覆中国政权的图谋也开始耍起了“变脸”的把戏，试图通过社会活动、社交媒体乃至纠纷“维权”的幌子，侵蚀中共执政之基。

文章将一些被捕律师的活动称为中共政治安全的“软威胁”。文章说，政法系统对这些“软威胁”从未迷惘，更不手软。一年来，全国政法机关查办了周世锋等人颠覆国家政权案，侵犯狼牙山五壮士、邱少云等革命先烈名誉权案。反渗透、反分裂、反间谍、反邪教、反恐怖五路并进，抵御“推墙”企图，为中国守住了政治底线。（于泽远北京报道）