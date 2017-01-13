香港特首三角战 曾俊华愿走“崎岖路”

（联合早报网讯）香港下一届特首热门人选、已请辞财政司长“待批”的曾俊华坦言，相信北京会公平公正处理其辞职审批事宜。针对林郑月娥表示，是受到上帝感召参选特首，曾俊华说，被上帝选中的人，通常都要走一条崎岖的路。

来临的香港的“特首战”很大可能出现两名司长同场较量，曾俊华和刚辞任政务司长的林郑月娥被公认为实力最强的潜在候选人民主思路召集人汤家骅认为，北京至今未批准曾俊华辞职，令人不信服，此举也无形中将林郑月娥打造成“亲中人物”，对她不公平。

港区中国全国政协常委陈永棋则指出，北京倾向支持林郑成为下任特首，希望她可以高票当选，并预料稍后一并批准两名司长请辞。

持不同看法的工联会黄国健认为，北京处理几名有意参选特首者态度清晰，曾俊华如果坚持参选，会损害双方关系。亲北京的立法会议员谢伟俊则表示，选委仍在等待“一个人”（暗示为中国国家主席习近平）表态。

曾俊华今日到资讯科技网站“UNWIRE.HK”参观后，被主持人问到是否介意辞职尚未获批准，他略带停顿后表示，相信北京会公平公正处理。

当被要求对林郑请辞做回应时，曾俊华说，港人一向喜欢公平竞争，这是一件好事。主持人追问：“上帝有没有跟你说支持你参选？”，他回答“自己没有问过”。

“但圣经有个故事，通常被神选中的人，都要行一条崎岖的路。”主持人追问：“你准备好（一条崎岖的路）吗？”曾俊华笑着回应：“我都行了几十年，会继续行崎岖的路。”

另一方面，已宣布参选特首的新民党主席叶刘淑仪，今日跟民建联11名立法会议员会面。叶太会后强调，仍有信心取得150票“入闸”，不会接受劝退。

面对林郑将强势参选，对她“入闸”可能构成威胁，叶太重申，每天都积极约见选委。至于“钦点”之说，她指出，港人希望公平公开公正的选举，不应执着高票当选，应选出能带领香港前进的特首。

民建联主席李慧琼认为，叶刘淑仪的宣言及施政理念，充分显示她对目前香港面对的机遇及挑战有深刻体会，当中不少理念与民建联接近。

但她强调，双方没有谈及提名的问题。而且，由于尚未与民建联中委会沟通，还不能在提名方面有任何公布。（易锐民香港报道）