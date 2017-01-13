行政院：台湾对新南向18国连续三个月出口正成长

（联合早报网讯）台湾行政院经贸谈判办公室今天（13日）表示，去年12月台湾对新南向目标国出口金额达53.7亿美元（约合76.66亿新元），较前年12月成长20.1%，其中对亚细安（台湾称“东协”）10国出口成长22.9%，出口金额约47.2亿美元，显示台湾对新南向国家，特别是亚细安的出口，已见复甦。

经贸谈判办公室指出，依据财政部海关统计资料，105年第4季以来，随着全球景气复甦逐渐回温，企业界呼应新南向政策，加大拓展亚细安及南亚市场的力道，使得台湾对新南向国家18国出口连续3个月正成长。

人才交流方面，据联合新闻网报道，经贸谈判办公室也指出，依据教育部统计资料，105学年度新南向国家在台湾学生总数为2万9145人，较上年的2万8550人，成长2.1%；其中亚细安国家学生人数为2万7264人，较上年成长约1.9%，主要留学生来源国如越南、印尼、泰国、缅甸及菲律宾等皆有成长，另南亚留学生达1443人，成长12.4%。

经贸谈判办公室指出，今年在新南向政策的加持下，相关单位将投入更多资源，扩大办理各项贸易推展措施，强化台湾产品行销能量并协助厂商觅得合作伙伴。政府将扩大奖学金名额，充分行销台湾高等及技职教育专长，并以在亚细安主要城市举办的台湾形象展为基础，在经贸、人才及农业等方面展现台湾特色，预期新南向政策效果将更为显现。