中国证实“丹东一号”沉舰为甲午海战致远舰

（联合早报网讯）中国辽宁省丹东市今天公布，经过历时三年的水下考古研究，“丹东一号”沉舰证实为甲午战争时的北洋水师主力战舰致远舰。

新华社报道，辽宁省文物考古研究所专家说，从2013年11月至2016年10月，经过长达3年的水下考古，多处重要遗物形成了完整的证据链条，证明“丹东一号”就是当年沉没的致远舰。

该项水下考古工作历经档桉研究、物探搜寻、沉舰定位、探摸试掘、身份判别、保存状况确认、回填并实施初步保护措施等阶段，确认“丹东一号”沉舰（致远舰）残长约61米，最宽处11．5米，舰体保存的高度约2.5米（推测原来高度在8米左右），由于海战创伤和后期破坏，舰体损毁严重，但仍可确认舰体的水密舱室、锅炉舱、穹甲板等部位。

国家文物局水下文化遗产保护中心副研究员、“丹东一号”沉舰考古调查领队周春水说，出水的200余件文物多为船体构件、船员生活用品及武器配件。重要的出水文物有“致远”刻铭餐盘、穹甲、方形舷窗、鱼雷引信、水烟袋、57毫米哈乞开司炮的肩托、致远舰大副陈金揆所用单筒望远镜等。其中，带“致远”刻铭餐盘以及刻有致远舰大副陈金揆名号的单筒望远镜尤为珍贵。

陈金揆单筒望远镜保存基本完好，仅中部被挤压破碎，包括三个目镜片、一个物镜片。望远镜全长50厘米，物镜长7厘米。物镜上刻有英文花体字，初步辨识为“Chin Kin kuai”，是致远舰大副陈金揆的英文名字。他在致远舰上官职仅次于舰长邓世昌，作为留美幼童曾就读于麻省新罕布什尔州菲利普艾克瑟特中学。

为避免海水对铁质舰体的侵蚀，水下考古队对致远舰采取了牺牲阳极的保护措施，也就是在舰体加贴锌块，通过定期更换，减缓海水的侵蚀。这是我国水下考古作业中的一项创新。

下一步，辽宁将尽快划定水下文化遗产保护区，并积极申报相关级别的文物保护单位，对水下文化遗产进行妥善保护。