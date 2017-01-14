战靴现卐符号 美公司归咎中国制造商

（联合早报网讯）美国加州一家皮鞋公司召回一款战靴，因为一个客户发现皮靴后跟能够在地面留下一组很小的卐符号。

BBC中文网报道，美国社交新闻论坛网站Reddit的用户上传了一张照片，显示鞋底纹路和许多卐标记，掀起了舆论波澜。

生产这款皮靴的公司已公开道歉，并且撤回了这个产品。这家公司表示此事"绝非故意"，中国的制造商犯了一个"明显的错误"。

公司发表声明说，"我们不会向任何人出售印错的皮靴"，"我们决不会制造传播仇恨的设计。我公司也不会鼓励仇恨。"

Reddit的用户的帖子得到了200多万个点击，令社交媒体舆论沸腾。这位用户说，我订购新皮靴的时候，没有从这个角度看。"虽然鞋的后跟上的纹路不像卐标记，但是印在地面的印迹毫无疑问是卐符号"，"任何制造这种鞋跟图案的人都一看就明白。"

这种"北极狐"军用战斗靴在亚马逊网站上出售，虽然公司撤回了这款产品，但大批网民在亚马逊网站上留言评论，并开同纳粹相关的笑话。

周四这款产品被从亚马逊网站上撤走。但是有报道说，这款皮靴吸引了新纳粹网站的关注，在他们那里这款皮靴成了炙手可热的商品。

德国周刊《亮点》还指出，"北极狐"正好也是二战期间的军事行动的代号。"北极狐行动"（Polarfuchs）是德国和芬兰军队从苏联手中夺取芬兰城市萨拉的行动代号。