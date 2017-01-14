京津冀等10省市明日将遭遇重度霾

（联合早报网讯）从明天（15日）开始，北京、天津、河北、河南、山东等中国10省市将先后遭遇“霾伏”，局地有重度霾。同时，中国大部地区气温格局仍将保持接近常年同期或略偏低的状态，但广东、广西等地在冷空气和降水的影响下将持续阴冷。

据中国天气网消息，随着冷空气活跃间歇，静稳天气再度建立，北京、天津、河北等地又将遭遇一轮霾天气过程。中央气象台预计，15日至17日，北京、天津、河北中南部、河南中北部、山东中西部、山西南部、陕西关中地区、东北平原等地将先后出现中至重度霾。

今天开始，雾和霾渐起，预计北京、天津地区15日至17日将有轻至中度霾，最强时段为16日夜间至17日，北京南部地区有重度霾，并呈现傍晚加重、早起减弱的日变化特征；河北中南部、河南中北部、山东中西部、山西南部、陕西关中等地有中度霾，部分地区重度霾，程度将逐渐加重并维持，最强时段为15日夜间至17日；东北地区16日至17日有霾，其中辽宁中西部有重度霾。

同时，由于近地面相对湿度逐渐增大，15日至17日华北中南部、黄淮等地有大雾，夜间至上午部分地区能见度不足200米。

18日，受弱冷空气影响，霾和雾将自北向南逐渐减弱或消散。气象专家提醒，此次霾过程虽然持续时间短，但影响范围比较广。目前正值春运期间，雾和霾将导致能见度降低，出行需减慢车速，保持车距，注意交通安全。