蔡英文：媒体监督有用 但别对我强势

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文13日指出，随中美洲友邦民主化，对台湾援赠经费透明化的要求会增加，她意有所指的说，“有一个强势媒体对政府监督是有用，但我不是叫你们对我强势喔”。

台湾中央社报道，蔡英文在萨尔瓦多与媒体早餐叙时，作以上表示。媒体提问如何确保台湾援赠友邦的经费不会被挪用？蔡英文回答时首先强调，将来与中南美洲国家关系会从过去的单向外援，走向互惠互利的经贸，协助中南美洲友邦在经济社会发展上需求，会透过合作计划提供台湾的协助，相信从更长远更广的视野，对台湾是有利的。

她举例，像昨天在这里与很多在地年轻人有一个奖学金计划，就是很好的计划，扩大在邦交国这里的社会基础，与在地人民连结甚至帮企业培育将来来这里投资的贸易人才，很多事情用这个角度来看，与邦交国的关系会更贴近双方的需求。

对于是否有援赠如何不被挪用的作法，蔡英文回答，透过与友邦的互动，这些国家已进入民主化进程，关于透明化要求会逐渐出现。但她随即表示，发现在台湾看起来相对强壮的摄影记者，在这里比较客气一点，这显现出在地媒体的强势，“我不得不承认有一个强势媒体对政府监督是有用，但我不是叫你们对我强势喔”。

蔡英文12日（当地时间）下午抵达萨尔瓦多，在此停留1夜，这是蔡英文出访中美洲4友邦的最后一站；台北时间15日她将返抵台湾。