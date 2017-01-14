国民党党魁之争 胜选关键在黄复兴？

（联合早报网讯）国民党党魁之争即将由“三强鼎立”成为“五强争霸”。日前已请辞的首席副主席詹启贤昨天虽仍未松口是否参选党主席，但表示“年前会有决定”，被解读宣布参选意味浓厚。对于詹启贤可能投入选战，国民党党内解读不一，不过仍认为谁能掌握黄复兴选票者，才有胜算。

台湾联合报报道，已表态角逐党魁的台湾前副总统吴敦义、国民党主席洪秀柱、副主席郝龙斌昨天同台时皆表示，多人竞争是好事。国民党主席洪秀柱强调，相信每位愿意承担的同志，对党都有期许、热忱与大爱，只要有竞争不要斗争，有论述不揭短，盼透过这样的程序让党更团结。

吴敦义则说，看起来好像越来越热闹，但这里面连带影响很难推算，不过，合乎资格的党员，人人都有权利参选。郝龙斌说，他会清楚说明对各方面理念与路线的看法，也希望这次选举能透过党内辩论，让党路线、看法更清楚。

党内人士分析，谁手中掌握黄复兴党部与新增党员票源，才是胜选关键。一般党员的党主席选举投票率约为三成，新增党员预估可达五成，届时党中央公布新增党员分布区域后，谁有望胜选即可掌握。不过，与吴伯雄、王金平等党内大老颇有交情的詹启贤如今杀出，也为日后选举投下不少变数。

不具名蓝委表示，詹启贤加入战局，最可能影响吴敦义选票，但离选举还有四个月，能否在最后一刻整合，仍有空间。不过，詹启贤企图心虽强，但曾因三一九枪击案帮过陈水扁，引发部分蓝营支持者不满，预估仅能抢到南部选票；韩国瑜则是志不在此，顶多能获一些空气票。

也有蓝委认为，洪、吴、郝皆是老面孔角逐，参选时更纷纷狂打经国牌，对刺激年轻世代认同无实质帮助，如今有韩国瑜、詹启贤加入选战，变相迫使郝吴洪调整选战策略，并非坏事。