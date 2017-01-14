北京拟实施外籍人才在华永久居留积分评估制

（联合早报网讯）北京2016年3月起实施外籍人才20项出入境管理政策，截至目前已为外籍高层次人才办理227张永久居留许可(绿卡)。今年，北京拟实施外籍人才申请在华永久居留积分评估制度。



中新网报道，为吸引海外人才，去年3月1日起，支持北京创新发展的20项出入境政策正式实施，推出了专门针对外籍华人长期居留和永久居留的便利政策：在中关村创业的外籍华人不受60周岁年龄限制，可凭工作许可和雇主担保函件直接申请5年有效的工作类居留许可，也可凭创业计划直接申请5年有效的私人事务类居留许可。

根据14日提请北京市十四届人大五次会议审议的关于北京市2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划(草案)的报告，自去年3月1日以来，北京已为外籍高层次人才办理了227张永久居留许可(绿卡)，超过2015年全年办理量。

北京市代市长蔡奇14日在北京市人代会上作政府工作报告时表示，今年，北京市将深化科技体制机制改革，推进中关村人才管理改革试验区建设，实施外籍人才申请在华永久居留积分评估制度，实行以增加知识价值为导向的分配政策；在新材料、智能机器人等领域，引进、支持全球顶尖科学家及创新团队。

根据当天发布的会议资料，北京实施了服务业扩大开放领域的8项体制机制创新，其中之一是建立“直通车”国际引智模式，即建立了专门的外籍人才服务大厅，快速办理外国人申请永久居留、长期居留许可等出入境事项，并直报国家有部门，外籍人才申办永久居留的时限由180个工作日缩短为50个工作日。