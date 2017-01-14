辽宁舰通过台湾海峡 美智库：时间点微妙

（联合早报网讯）美国外交关系协会（CFR）综整过去一周亚洲重要事件，中国大陆航空母舰辽宁舰行经台湾海峡列于5大要事首位，并分析称，大陆声称类似演习为例行性，但这将使其与亚洲邻国关系继续维持紧张局面。

台湾中央社报道，由CFR亚洲事务部主任易明（Elizabeth C. Economy）综整的“解析亚洲”（Asia Unbound）部落格提及，近期大陆航空母舰辽宁舰及5艘军舰的行动，台北曾出动F-16战机和船舰全程监控。

文章说，辽宁舰在10小时台湾海峡航行中，并未技术性转向进入海峡中线以东海域，在结束演训后，已返回青岛航母军港。

CFR分析，辽宁舰出航时间点非常微妙，包括台湾总统蔡英文正出访中美洲邦交国，并在休士顿过境时会见了美联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）等。尤其圣多美和普林西比又刚与中国大陆复交，蔡英文此行意在寻求友邦支持。

文章提及，蔡英文就任后拒绝承认被中国大陆视为稳定两岸关系的关键因素、“一中各表”的“九二共识”，导致台湾与大陆关系明显恶化。

分析还指出，蔡英文与美国总统当选人特朗普去年12月初、史无前例的通电话，让两岸关系陷入更加不确定性。

外交关系协会指出，中国大陆将继续声称类似演习为例行性，但其最近在南中国海的军演举措，将让其与原本充满敌意与不安的亚洲邻国关系继续维持紧张局面。

其余4项亚洲重大事件，包括菲律宾扩大节育管道、日软银（SoftBank）砸1000亿美元投资新技术、中国撤除一胎化强制性避孕器（IUD）措施，以及澳洲与东帝汶废除现行海运协定。